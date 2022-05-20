В Сети взрывной эффект получило видео, на котором военнослужащие 115-й бригады ВСУ из Северодонецка обратились к собственному президенту Зеленскому. Они пожаловали на свое командование и отказались участвовать в боевых действиях дальше.

"Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники, которая бы нас прикрывала. Ждем подкрепления уже две недели. Нас отправляют на верную смерть", - заявил один из боевиков в видеообращении.

Он добавил, что командование в его подразделении отсутствует, а старшие по званию не проявляют уважения к людям.

"В таких условиях отказываемся нести службу в 115-й бригаде", - заявил военнослужащий ВСУ в видеообращении.