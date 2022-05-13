В Казани за невыданные билеты кондуктора трамвая на месяц перевели в уборщики

Вчера, 12 мая, председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин по видеосвязи провел комиссию по безопасности дорожного движения, на которую вызвали водителей и кондукторов «Метроэлектротранс», «ПАТП №4», «ПАТП №2», «Байлык №3», сообщает Татар-информ.

Было рассмотрено несколько вопросов. Один из которых это жалобы на кондуктора трамвая №5, который не выдавал билеты. По поручению Сафина сотрудника лишат премии, а также на месяц решено перевести его в мойщики предприятия или укладчики шпал.

Кондуктор казанского автобуса был уволен. Он взял с пассажира за проезд меньше положенной суммы. Далее премии лишен кондуктор трамвая. Он сначала обилетил пассажира, а потом сообщил, что транспорт идет до остановки «ул. Халитова», за проезд деньги не вернул.