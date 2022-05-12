9 мая в Нидерландах россиянка и ее шестилетний сын обнаружены убитыми

Уроженка Перми Анна Мартен и ее шестилетний сын были обнаружены мертвыми в собственном доме, подозреваемый в убийстве задержан , об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание De Gelderlander.

Инцидент произошел еще 9 мая в нидерландской общине Гелдермалсен в провинции Гелдерланд.

Утром поступило сообщение о пожаре, на который выехала группа спасателей и пожарных. На месте происшествия были обнаружены тело женщины и ее ребенка, смерть которых наступила от ножевых ранений.

Вскоре следователи начали проверку и объявили в розыск супруга Анны — Йоста Мартена. Через пару часов мужчину задержали неподалеку от немецкого города Падерборн в Северной Рейн-Вестфалии, он пытался скрыться на своей машине.

Причина убийства неизвестна. Сейчас правоохранители собираются передать убийцу своей семьи в Нидерланды.