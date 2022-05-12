В Татарстане экс-замдиректора медколледжа обвинили в получении взятки и мошенничестве

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней экс-замдиректора Набережночелнинского медколледжа, которую обвинили в получении взятки и мошенничестве, об этом сообщила пресс-служба следственного управления.

Как сообщили в СУ СКР по РТ, в 2021 году обвиняемая получила за успешную сдачу зачетов и экзамена от старосты группы по повышению квалификации по сестринскому делу 52,5 тысячи рублей, которые были собраны с 34 одногруппников. Все они затем получили нужные свидетельства.

Помимо этого, она попросила более 320 тысяч рублей за содействие в поступлении на обучение в колледж трех абитуриенток. Однако в состав приемной комиссии она не входила, деньги были ей присвоены.

"Противоправные действия были выявлены в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ. Причастность к совершению преступления обвиняемая признала частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - пишет пресс-служба ведомства.