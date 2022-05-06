Апрельский рейтинг самых влиятельных глав регионов России отдал Президенту Татарстана Рустаму Минниханову четвертое место, что соответствует категории "Очень сильное влияние". Выше него - всем известные личности. На первой строчке мэр Москвы Сергей Собянин, на второй - глава Чечни Рамзан Кадыров. Третьим стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Очередное исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) на основе опроса экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов, оценивавших влияние губернаторов по шкале от 1 до 10.

Согласно этому исследованию, средний балл Рустама Минниханова в апреле составил 7,66.