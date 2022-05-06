На трех участках трассы М-7 в Татарстане с 735-го по 772-й километр и на подъездной автодороге к аэропорту в Казани теперь действует ограничение скорости движения до 50 км/час.

Мера обусловлена необходимостью проведения работ по реконструкции, отметили в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

Локально скорость до 50 км/час может быть ограничена на участках трассы М-7 "Волга" в Пестречинском районе Татарстана с 827-го до 840-й км, в Мамадышском районе с 957-го по 970-й км и в Актанышском районе с 1154-го по 1161-й километр.

Бдительными водителям следует быть и на дороге Казань-Оренбург, где стартовали работы по капитальному ремонту участка с 210-го по 215-й км в Альметьевском районе и с 381-го по 390-й км в Бавлинском районе.