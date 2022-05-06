Лучше идите пешком: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые рискуют попасть в ДТП в мае

Риск попасть в дорожное происшествие есть у всех, но звезды дополнительно диктуют такую вероятность для некоторых знаков. На повышенный риск подобных происшествий влияет положение Марса относительно созвездия, под которым родился человек. По словам советского и российского астролога Павла Глобы, в мае 2022 года вероятность попасть в аварию есть у трех знаков Зодиака и у остальных, кто не будет осторожен на дорогах.

Зная о высоком риске, три знака смогут правильно отнестись к ситуации и предупредить неприятности.

Овен

Овны в мае импульсивны, резковаты, у них дела идут в гору и кажется, что им все по плечу. Опьяненные удачей, Овны будут не слишком внимательны, агрессивность на дороге может стать причиной ДТП. Павел Глоба говорит, что наиболее высоким будет риск с 10 мая по 18 мая.

В этот период по возможности лучше отказаться от личного транспорта и поехать по делам на метро, автобусе. Если же без авто никак, Овну следует сохранять спокойствие на дороге, слушать легкую музыку, выключать в дороге телефон, чтобы никакие ошеломительные известия не отвлекали от управления машиной.

Лев

Несмотря на то, что в целом для Льва май не слишком удачен, есть риск с 14 мая попасть в неприятность. Период риска под влиянием Марса сохраняется до 20 мая. В эти дни астролог советует Львам ходить пешком.

Горячий характер царя зверей - не лучший помощник на дороге, а мае, когда у Львов есть большая вероятность ссор и конфликтов, неурядиц на работе и с финансами, риск дорожной аварии становится значительно выше.

Астролог советует Львам, которые не могут отказаться от авто, не думать о проблемах во время поездок. Можете брать с собой друга или близкого человека, чтобы он занимал вас легкими разговорами в пути, тогда вероятность нервного срыва и ДТП будет ниже.

Козерог

Козерогам май принесет много хорошего, им будет везти почти во всем. Почти. Дело в том, что с 23 мая и до конца месяца для знака повышается риск дорожных аварий из-за негативного влияния Марса. Козерогам стоит не только опасаться ДТП, но и держаться подальше от выяснения отношений на дороге с другими участниками движения.

Если в указанный период у представителя знака нет возможности отказаться от авто, стоит следить за своим настроением и внутренним состоянием. Постарайтесь не отправляться в далекие путешествия на авто, для дальних маршрутов лучше выбрать поезд или самолет.