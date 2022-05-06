В Казани жертвой молодого автомобилиста стала 4-летняя девочка. Она попала под колеса автомобиля KIA во дворе дома на Авзаловой.

По данным ОГИБДД Казани, 24-летний автолюбитель за рулем KIA нарушил ПДД и решил не пропускать юного пешехода, в итоге малышка оказалась под колесами легковушки.

В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести.