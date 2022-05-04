Пьяный 46-летний житель Набережных Челнов, выгуливая собаку, ударил ножом водителя автомобиля за просьбу освободить проезжую часть. 22-летний водитель доставлен в больницу с ножевым ранением грудной клетки.

Пешеход-собаковод задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Все случилось в 67-м комплексе города. Мужчина решил выгулять пса прямо на проезжей части улицы Северной. Водитель "Калины" несколько раз сигналил собаководу, но тот не реагировал.

Водитель попытался объехать горожанина, но тот ударил кулаком по кузову авто. Водитель вышел поговорить и собаковод нанес ему ножевое ранение в грудь. После чего собачник спокойно пошел своей дорогой. Очевидцы вызвали скорую.