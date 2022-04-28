Под Тулой буйный пациент напал с ножом на сотрудников больницы и был застрелен при задержании.

Известно, что 42-летнего мужчину доставили в Киреевскую ЦРБ с острым состоянием поджелудочной, он несколько дней провел в реанимации. А когда пришел в себя, то пробрался в сестринскую, взял нож и начал угрожать медикам.

Некоторые из сотрудников больницы успели спрятаться в смотровой, другим пришлось прыгать из окна. В больницу приехали росгвардейцы.

Они пытались уговорить мужчину сдаться, но тот решил с ножом броситься на одного из силовиков.

После этого правоохранители были вынуждены его ликвидировать.

Причина агрессивного поведения пока неизвестна. По одной из версий, дело может быть в абстинентном синдроме. До попадания в больницу мужчина сильно пил, а, попав в больницу, резко оказался без спиртного.