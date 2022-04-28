Перед судом предстанет житель Липецка, который набросился на прохожего на улице, избил его и отрезал ему уши.

Все случилось в сентябре прошлого года. Дебошир был пьян. После избиения он повалил мужчину на землю, прижал к асфальту ногой. Удерживая так, он ножом отрезал левое и правое уши.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру, злоумышленника тогда удалось довольно быстро задержать.

"Изучив собранные по делу доказательства, прокурор пришел к выводу об обоснованности квалификации действий обвиняемого и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", — отмечает прокуратура.

Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.