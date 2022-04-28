В Петербурге умерла 67-летняя женщина, которая неудачно поела рыбы: рыбья кость прошла ей прямо в сердце, сообщает "Фонтанка".

Все случилось во Фрунзенском районе города. После обеда, на который была рыба, женщина почувствовала себя очень плохо. Она вызвала скорую, ее доставили в больницу, а через два дня пациентка внезапно умерла.

В качестве предположительной причины врачи указали тромбоэмболию.

Однако истинная причина гибели петербурженки стала понятна только судебным экспертам на вскрытии: в сердце женщины торчала рыбья кость, которая прошла через горло, пронзила стенку пищевода и застряла в сердце.

Результаты судебно-медицинской экспертизы удивили врачей: ранее в медицинской практике не было известно о таких случаях.