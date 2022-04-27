В Татарстане 46-летний житель Уфы обвиняется в совершении 7 эпизодов сексуального насилия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Дело серийного педофила передано в суд, сообщили в пресс-службе СКР по РТ.

Следователи установили, что в 2020-2021 годах мужчина познакомился с тремя малолетними жительницами Благовещенска и совершал в отношении них действия сексуального характера. Потом он приехал в Казани на заработки, но продолжал совершать развратные действия в отношении девочек через интернет.

Задержали уроженца Башкирии в Казани, когда тот пытался совершить преступление сексуального характера в отношении ребенка.

При осмотре во время задержания в его телефоне обнаружили переписку с потерпевшими.

Мужчина отказался от дачи показаний, он ожидает суда под стражей.