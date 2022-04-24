Под стенами Казанского Кремля археологи нашли древние погреба с артефактами

Недалеко от стен Казанского Кремля археологи при обычной процедуре предстроительного обследования участка в центре Казани нашли практически часть целого городского квартала с хорошо сохранившимися погребами и бытовыми ямами эпохи Золотой Орды и средневекового Казанского посада до культурных напластований наших дней. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Среди найденных артефактов были серебряные и медные монеты, стрелы, боевые ядра, утварь, вазы, а также старинная лодка.

По предварительным данным, найденные артефакты имеют отношение к средневековой культуре XIV-XVII веков. Исследователи продолжают изучать обнаруженные реликвии.