На заседании Правительства РТ Минниханов возмутился недавно произошедшим падением самолёта Cessna, в результате которого погибли три человека.

Минниханов выразил негодованием отсутствием чёткого регулирования частных полётов и потребовал провести проверку использования летательных суден и организацию полётов на территории Татарстана.

Ранее мы сообщали, что на озере Кабан пройдёт творческая лаборатория для сценаристов.