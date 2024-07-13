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Минниханов потребовал провести проверки всех воздушных суден в республике

На заседании Правительства РТ Минниханов возмутился недавно произошедшим падением самолёта Cessna, в результате которого погибли три человека.

РИА Новости / Максим Богодвид

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На заседании Правительства РТ Минниханов возмутился недавно произошедшим падением самолёта Cessna, в результате которого погибли три человека.

Минниханов выразил негодованием отсутствием чёткого регулирования частных полётов и потребовал провести проверку использования летательных суден и организацию полётов на территории Татарстана.

Ранее мы сообщали, что на озере Кабан пройдёт творческая лаборатория для сценаристов.

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