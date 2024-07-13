Минниханов потребовал провести проверки всех воздушных суден в республике
РИА Новости / Максим Богодвид
На заседании Правительства РТ Минниханов возмутился недавно произошедшим падением самолёта Cessna, в результате которого погибли три человека.
Минниханов выразил негодованием отсутствием чёткого регулирования частных полётов и потребовал провести проверку использования летательных суден и организацию полётов на территории Татарстана.
Ранее мы сообщали, что на озере Кабан пройдёт творческая лаборатория для сценаристов.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань