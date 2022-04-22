В Татарстане бизнес обратился к Минниханову с просьбой разобраться с мусором

Два десятка представителей малого и среднего бизнеса Татарстана - ТЦ и отелей - отправили президенту РТ и Госсовету республики обращение с просьбой помочь разрешить давний конфликт с региональными операторами.

Авторы обращения, среди которых оказались федеральная сеть "Мегастрой", "Леруа Мерлен Восток", KazanMall, ТРК "Кольцо", а также челнинские ТЦ "Омега", "Тулпар" и "Санрайз", ведут бизнес не только на территории Татарстана, но также в других российских регионах, и столкнулись с разными подходами в работе региональных операторов с потребителями.

Предприниматели уверены, что конфликт по способу коммерческого учета ТКО есть только с региональным оператором в РТ. В других регионах успешно действуют договорные отношения по обращения с ТКО по количеству и объему контейнеров.

Предприниматели просят внести изменения в республиканское и федеральное законодательство.

"У предпринимателей должен быть выбор – платить по нормативу или по факту вывезенных ТКО. Цифры кратно выросших расходов бизнеса на вывоз отходов с начала мусорной реформы шокируют! Только у одной казанской сети гипермаркетов они выросли более чем на 1200 %. Конфликт между бизнесом и регоператорами длится не первый год. Этот гордиев узел важно разрубить как можно скорее с учетом нынешней сложной ситуации в экономике и в МСП", - прокомментировал письмо Олег Коробченко.

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