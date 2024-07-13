Жители Казани пожаловались на нелегальный цыганский лагерь

Между посёлками Царицыно и Нагорный кочевой народ разбил лагерь в поле: установили бытовку, прикопали в землю столы и лавки, готовят на огне и ходят в туалет под открытым небом.

Жителей посёлков такое соседство не устраивает. Они обратились с жалобами в администрацию и правоохранительные органы. Сейчас в цыганском пристанище проведут проверку, а администрация Советского района пообещала провести муниципальный контроль и снос незаконных построек.

Ранее мы писали, что 41-летний рыбак утонул на Волге в Спасском районе.