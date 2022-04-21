В Нижнекамске сотрудник полиции ударил в пах задержанного мужчину, из-за чего последний лишился тестикулы, сообщает Baza.

Нетрезвого мужчину задержали сотрудники ППС. Его доставили в отдел полиции и поместили в камеру для совершивших административные проступки. В какой-то момент задержанный потребовал, чтобы его сводили в туалет. Полицейские отвели его в уборную.

Одному из стражей порядка показалось, что задержанный подозрительно долго находится в туалете.

Силовик высказал ему претензии, а тот заявил, что как сможет, так и выйдет. Полицейский пришел в ярость и ударил задержанного коленом в пах.

"Сперва мужчине, по его словам, было больно, но потом алкоголь взял своё, поэтому он просто завалился спать. Зато уже на следующее утро в штанах у Алексея образовался опухший и посиневший "сюрприз". В итоге задержанному вызвали скорую прямо в отделение и экстренно госпитализировали, а затем удалили одно яичко. Как оказалось, оно лопнуло от удара", - пишет Baza.

Известно, что полицейский пытался поговорить с пострадавшим, но второй от разговора отказался и написал заявление на обидчика.