В Казани в Детской республиканской клинической больнице сделали операцию 17-летнему подростку из Мариуполя. Мальчик попал под взрыв снаряда и получил осколочные ранения в живот, сообщает пресс-служба ДРКБ.

В родном Мариуполе мальчик не мог получить медицинскую помощь и дома сам перевязывал свои раны. Его семья выбралась и вместе с другими переселенцами приехала в Казань.

В Казани ребенка без промедлений осмотрели врачи ДРКБ и сразу решили положить подростка в хирургическое отделение. В мягких тканях брюшной полости нашли осколки, которые вызвали воспаление и нагноение.

Подростка прооперировали, сейчас жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.