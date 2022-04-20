В Улан-Удэ в микрорайоне Кирзавод компания подростков жестоко поиздевалась над 15-летней девочкой.

Несмотря на то, что на улице было достаточно холодно, мучители раздели жертву и жестоко избили.

Домой ребенок вернулся в гематомах, без одежды, ключей и мобильного телефона. Мучители все сняли на видео и тем облегчили работу полиции. Они выложили видео в интернет, и правоохранительные органы сразу начали проводить проверку.

Установлено, что обидчицами девочки стали малознакомая ей 17-летняя студентка колледжа и ее 15-летняя подруга-школьница.

"По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки они из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей, сняли с неё и порвали верхнюю одежду и кофту, забрали и разбили сотовый телефон, а после проводили полураздетую девушку до остановки общественного транспорта, где встретившиеся ей мужчины оказали помощь и вызвали такси. Злоумышленницы скрылись", – рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Уже известно, что обе мучительницы из благополучных семей.

Собранные полицейскими материалы уже направили в следственный отдел СУ СК для принятия правового решения.