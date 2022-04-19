Российская армия начнет внедрять новые способы ведения боевых действий, лучше адаптированные к современным условиям. Об этом заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, у Минобороны есть последовательный план дальнейшего развития армии и флота, обеспечения их передовой военной техникой и оружием.

"Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", — цитирует министра РИА "Новости".

В частности, отметил Шойгу, развитие системы связи в войсках идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта. Это уже помогло в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточных "Калибров" и "Кинжалов".