В Москве найдена убитой вся семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, сообщила Baza.

Тела убитых нашла родственница, которая пришла к семье после того, как она не смогла ни до кого из них дозвониться. Драма разыгралась на Университетской улице.

В квартире бывшего банкира был беспорядок, тела взрослых нашли в одной комнате, тело ребенка - в другой.

Предварительно следователи считают, что 51-летний Владислав Аваев застрелил свою 47-летнюю жену и 13-летнюю дочь, а потом покончил с собой.