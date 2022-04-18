В Казани возбудили уголовное дело по факту гибели 20-летнего рабочего одной из строек на улице Хади Такташ. Об этом сообщает республиканское управление СКР.

Следователи установили, что трагедия случилась 17 апреля. Молодой человек проводил монтажные работы и при использовании болгарки получил смертельный удар электрическим током. От полученной электротравмы рабочий умер на месте.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе Следкома РТ.