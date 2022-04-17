Татарстанец скончался во время лыжного марафона на Камчатке

На Камчатке скончался 61-летний спортсмен из Татарстана. Это случилось во время прохождения трассы Авачинского марафона. При этом у мужчины был медицинский допуск к соревнованиям, передает пресс-служба властей региона.

Умершим оказался житель Набережных Челнов. Соответствующую справку он получил по месту проживания. До старта марафона на здоровье мужчина не жаловался. Его состояние ухудшилось спустя примерно 40 км трассы.

Спасателей вызвали другие участники. К моменту эвакуации врачи бригады реанимации смогли лишь констатировать смерть.

Причины смерти спортсмена предстоит выяснить экспертам.