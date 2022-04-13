Камский транспортный прокурор направил в Мещанский суд Москвы исковое заявление к ОАО "РЖД". Он требует взыскать с железнодорожников компенсации в счет возмещения ущерба, который поезда причинили животному миру.

В марте текущего года на перегонах станций Биклянь — Никашновка и Заинск — Зыча Куйбышевской железной дороги под колесами тепловозов грузовых поездов погибли три лося. Это причинило ущерб природе и государству в размере 240 тысяч рублей.

По закону, владелец источника повышенной опасности (к ним относятся и поезда) должен выплачивать нанесенный их источниками ущерб.