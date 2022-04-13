Городской суд в Набережных Челнах приговорил к реальному сроку дочь киллера ОПГ "Тагирьяновские" Олега Дацко, сообщает Chelny-Biz.ru

Осуждена женщина за кражу. Первый раз ща воровство коньяка из магазина девушка отделалась штрафом в 5 тысяч рублей. Потом снова попалась на краже алкоголя из магазина, и ей дали срок условный.

Но и это не остановило дочь матерого бандита. Она снова попыталась украсть, на этот раз шампунь из магазина, и снова потерпела фиаско. Теперь суд решил ее отправить в колонию-поселение на 6 месяцев.

Отмечается, что воровала женщина для того, чтобы потом перепродавать украденное. До совершеннолетия ее ребенка она будет на свободе, после чего должна будет полгода провести в колонии.

Ее отец, широко известный в криминальных кругах киллер, ранее был осужден пожизненно.