В Татарстане реализуют два новых туристических проекта. Первый - акватермальный комплекс. Второй - всесезонная зона отдыха. В обоих проектах примет участие корпорация "Туризм. РФ". Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Вопрос создания новых проектов уже обсуждался на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с гендиректором корпорации "Туризм. РФ" Сергеем Сухановым.

Несколько проектов было предложено, и два из них "Туризм. РФ" признал привлекательными и весьма перспективными.

"Это "Казанские термы" с гостиницей категории 3 звезды и акватермальным комплексом. И туристический кластер "Лаишево" в 60 км от Казани с инфраструктурой для всесезонного отдыха", — говорится в сообщении Госкомитета РТ.

Акватермальный комплекс уже к 2025 году сможет привлекать ежегодно до 600 тысяч туристов в год, а "Лаишево" - до 350 тысяч посетителей.