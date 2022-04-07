Жителю Нижнего Новгорода вынесли приговор за изнасилование и убийство студентки-морпеха из США. На 24 года он отправлен в колонию строгого режима, сообщает РЕН ТВ.

Следователи установили, что летом 2021 года американка-морпех пыталась поймать попутную машину на обочине российской дороги. Остановился Алексей Попов. Он вывез морпеха в безлюдное место под деревней Каликино, изнасиловал, отобрал 83 850 рублей. Тогда девушка пригрозила, что обратится в полицию. И получила два удара ножом в шею. Девушка скончалась на месте.

В суде Алексей пытался говорить, что все было самообороной - она же морпех! Но ему не поверили. Известно, что погибшая была участницей боевых действия. В Россию приехала за 3 года до убийства, училась в ННГУ имени Лобачевского и снимала квартиру.