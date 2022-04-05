46-летнего жителя Альметьевска будут судить по обвинению в смертельном ДТП. Мужчина на автодороге Казань-Оренбург в Чистопольском районе РТ совершил выход на встречку, где произошло лобовое столкновение, в результате которого погибла женщина-водитель встречной иномарки.

Мужчина в октябре 2021 года, будучи за рулем "Тойоты" не выбрал безопасной скорости движения по трассе. Когда на дороге внезапно показался кабан, он решил избежать наезда на животное, поэтому и вырулил на встречную полосу.

В результате женщина за рулем "Ниссана", с которым столкнулся водитель, скончалась на месте аварии.

Свою вину в произошедшем мужчина не признал. Уголовное дело в отношении него направлено в суд, сообщает Следком по Татарстану.