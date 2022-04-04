В столице Татарстана руководители сетевых магазинов хотят снять ограничения на реализацию некоторых продуктов в одни руки. Причина - в снижении ажиотажного спроса на эти продукты, сообщили в мэрии Казани. По словам председателя комитета потребрынка исполкома города Руслана Фазылянова, ситуация с продуктами стабилизируется.

"За последний месяц спрос на товары длительного хранения вырос в 4-5 раз. Однако на сегодняшний день ситуация начала стабилизироваться. И, к примеру, сахар на полках магазинов лежит уже по 2-3 дня. В связи с чем сетевые магазины планируют снять ограничение продажи товаров в одни руки", - отметил Фазылянов.

Он также напомнил, что в столице Татарстана идет мониторинг наличия продуктов и цен на них. Запасов на распределительных центрах хватит минимум на месяц вперед, запасы пополняются.

"На данный момент можно уверенно сказать, что временное отсутствие товаров на полках магазинов обусловлено только ажиотажным спросом, созданным населением, а не дефицитом продукции", - заявил Фазылянов.

Для борьбы со спекулянтами в марте крупные торговые сети получили разрешение на введение лимита отпуска товара в одни руки.