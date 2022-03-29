Вконтакте, Telegram и Одноклассники рекордно увеличили трафик

В социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и “Telegram” перешел 41% процент пользователей. При этом рост трафика на сервисы “Вконтакте” в среднем по России составил 24%.

Большая часть блогеров в качестве новой площадки выбрала “Telegram”. Количество авторских каналов в мессенджере выросло на 40%. Однако лидером по количеству публикаций постов в день стала соцсеть “Вконтакте”. Это выяснили эксперты компании Brand Analytics, проанализировав 3,3 млрд постов в популярных российских соцсетях в период с 1 февраля по 10 марта.

Это неудивительно, ведь всего за две недели аудитория “Вконтакте” выросла с 50 миллионов человек до 75 миллионов.

При дальнейшем исследовании статистики выяснилось, что сервис Telegram впервые стал самым популярным мессенджером в стране.

По данным МегаФона в Татарстане его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 49% до 62% по сравнению с февралем. Одноклассники и ВКонтакте татарстанцы стали также чаще посещать в марте, в Одноклассниках трафик по сравнению с февралем вырос на 13%, а во ВКонтакте – на 23%