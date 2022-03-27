Хотел выпить в баре: устроил стрельбу на улице, в результате которой погиб человек

Правоохранительные органы начали розыск мужчины, который устроил стрельбу у бара в центре Екатеринбурга. В результате перестрелки пострадал один человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга 1973 года рождения. <…> Мужчина, открывший стрельбу, со своими приятелями спешно ретировался на легковом автомобиле. Представители МВД ввели в городе план "Перехват", машина и стрелок разыскиваются", - сказал он.

По словам Валерия Горелых, мужчина начал стрелять из травматического оружия после того, как его не пустили в бар из-за подозрительного поведения. Несколько выстрелов попало в посетителя бара.

Пострадавшего доставили в больницу с ранениями в области бедра, руки и груди. К сожалению, он скончался.

Сейчас активно идут поиски стрелявшего.