Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился разработать меры поддержки для республиканских производителей медикаментов. Такое распоряжение он отдал во время визита на АО "Татхимфармпрепараты".

"Президент поручил руководителям профильных министерств внести предложения, в том числе на федеральный уровень, по мерам поддержки производителей лекарств", – заявила помощник президента Лилия Галимова.

На сегодняшний день предприятие выпускает 131 лекарственный препарат, из них около половины (60 наименований) относятся к категории жизненно важных.