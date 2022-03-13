Ушел в неизвестном направлении: полиция и волонтеры ищут 15-летнего подростка

12 марта в Ульяновске пропал 15-летний мальчик. Он ушел в неизвестном направлении в Засвияжском районе.

Полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители разыскивают Айраат Хайруллина – худощавого подростка ростом 172 см, русыми волосами и карими глазами. Он был одет в черную куртку, черные брюки, коричневую толстовку с капюшоном, чёрную бейсболку и черные кроссовки, передает «Ульяновская правда».

По словам волонтеров, Айрат может находиться в любом районе и городе Ульяновской области и за его пределами.

Видевшим ребенка или владеющим какой-либо информацией просьба обращаться по телефонам горячей линии 8 (800) 700-54-52, 112 или 89603638071.