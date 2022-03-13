Для жителей Донбасса из Татарстана отправили более 81 тонны гуманитарной помощи

Татарстан направил в Белгородскую область более 81 тонны гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Груз был сформирован по поручению президента республики Рустама Минниханова. В сборе приняли участие организации, предприятия и общественные объединения регионе, передает МЧС Татарстана.

В состав груза вошли, в частности, продукты длительного хранения, такие, как гречневая крупа, рис, консервы, чай, кофе и сахар. Туда в том числе включены постельное белье, одеяла, полотенца, одежда, медицинские маски и антисептическая жидкость. Гуманитарную помощь доставят в распределительный центр в Белгородской области.

Первая колонна такого груза была отправлена из Татарстана еще в конце февраля. 66 тонн продуктов и принадлежностей доставили в Ростовскую область и Ставропольский край для эвакуированных с Донбасса. Вторая колонна – непосредственно для жителей Луганской и Донецкой народных республик, отмечают в пресс-службе МЧС республики.