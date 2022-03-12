В Кремле оценили возможность дефолта в России. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у России имеется достаточный запас прочности, чтобы выплачивать внешний долг в рублях. Таким образом, несмотря на самые разные прогнозы самых разных экспертов, оснований и условий для дефолта не будет, если их не создадут искусственно, заметил Песков.

Так он отреагировал на заявление главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Она накануне заявила, что в России есть вероятность дефолта.

"Фактически как таковых условий для дефолта не существует", - заключил Дмитрий Песков.