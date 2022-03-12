В Казани в квартире на улице Кайбицкой мужчина учинил пьяный дебош, в котором совсем потерял грань реальности и начал угрожать ножом отцу и своей любимой женщине. На место вызвали полицию. Но потребовалась не только помощь стражей порядка. Без психиатрической бригады не обошлось.

Как сообщает "Татарстан-24" , мужчина не в первый раз громко скандалит в нетрезвом виде. Ранее он даже ранил ножом свою сожительницу, но та заявление писать отказалась. Бьет мужчина и пожилого отца, но тот тоже жаловаться на сына не стал.

Мужчину забрали, и теперь соседи резонно опасаются, что, вернувшись, он снова примется дебоширить.