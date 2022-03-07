Утро начинается не с кофе у многих россиян, особенно в последние дни. Вот и Президент Татарстана решил пожелать жителям республики доброго утра фотографией с с Z на здании КФУ. Именно таким снимком сопровождалось сообщение "Исәнмесез".

Соответствующий пост появился в Instagram главы республики Рустам Минниханов.

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На снимке видно, как светящимися окнами на фасаде университета выложена буква Z — один из символов, которые наносятся на военную технику, участвующую в спецоперации на Украине.

Подобные акции поддержки российской армии на Украине прошли во всех городах России. В Татарстане Z собирали в небе из дронов, помещали на фасад ТЦ, в букву Z выстроились дети-пациенты Казанского хосписа.