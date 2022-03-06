В Татарстане отменили ряд ограничительных мер

В Татарстане отменили ряд коронавирусных ограничений. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление Кабмина РТ.

Теперь для граждан старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, отменяется обязательное нахождение дома. Подобные ограничения теперь носят рекомендательный характер. Также отменяется обязательное требование переводить на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет, не переболевших коронавирусом SARS-CoV-2 и не прошедших вакцинацию.

С этого дня в кинотеатрах, концертных залах, цирке и театрах разрешено полное заполнение зрительного зала.