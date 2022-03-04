“Омикрон” может ускорить завершение пандемии: казанские эксперты о ситуации с COVID-19

На фоне событий в Украине постепенно сходят на нет разговоры о ситуации с коронавирусом. Между тем, здесь мы видим определенные изменения в положительную сторону. В Татарстане заболеваемость ковидом снижается, о чем сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Подробнее об этом - в материале Prokazan.

По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев заболевания уменьшилось почти на 30%. По словам начальника Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимира Жаворонкова, ситуация в больницах Татарстана остается стабильной. Улучшилась также эпидемиологическая обстановка в школах. Так, закрытых школ и классов на разобщении в республике сейчас нет, сообщила Авдонина. За последние сутки до занятий в образовательных заведениях были не допущены 259 детей. Всего с начала сентября заболели 49 тысяч 417 учащихся.

Фото: "Российская газета"

В Татарстане идет на спад и заболеваемость гриппом.

«Уровень заболеваемости за последние две недели значительно уменьшился. За прошедшую неделю был выявлен лишь 1 случай заболевания вирусом гриппа. За весь эпидемиологический сезон было зарегистрировано 870 случаев», – сообщила Авдонина.

В беседе с корреспондентом Prokazan главный инфекционист Минздрава Татарстана, доктор медицинских наук Халит Хаертынов высказал предположение, что после пика новой волны ковида заболеваемость будет быстро снижаться.

“Как правило, когда идет такой вот быстрый рост заболеваемости, за ним следует и такой же быстрый ее спад”, - говорит Хаертынов. - “При гриппе, например, так бывает. Продолжительность таких активных, напряженных стадий обычно составляет около 2 месяцев. Но, повторюсь, так бывает при гриппе. А как поведет себя "омикрон"? Может, будет так же, может, по-другому. Прогнозировать такие вещи сложно еще и потому, что у нас страна большая. В Москве ситуация может улучшиться, а в регионах еще какое-то время может оставаться сложная эпидемиологическая обстановка”.

На фото: Халит Хаертынов. Фото: m.business-gazeta.ru

ПАНДЕМИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?

Инфекционист не исключает, что с распространением “омикрона” пандемия коронавируса может завершиться.

"Конечно, прогнозировать ситуацию по COVID-19, невозможно. Никто не знает, как она будет развиваться. Но что касается таких предположений, что в 2022 году пандемия закончится, существует высокая вероятность этого, - говорит Хаертынов. - Потому что, хотя штамм “омикрон” и более заразный, по сравнению с дельта-штаммом, он вызывает более легкие формы заболевания, чем тот же штамм “Дельта”. Есть такое предположение, что “омикроном” переболеет большое количество людей, хотя при этом нагрузка на стационары снизится. Потому что заболевание будет протекать в более легкой форме. В таком случае мы быстрее выйдем из пандемии”.

Хаертынов даже допускает, что пандемия может завершиться до лета. Говоря об этом, он вспомнил о пандемии “испанки”, продлившейся два года (а мы живем с коронавирусом как раз два года).

О том, что “омикрон” может ускорить завершение пандемии говорил и вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

“Я не исключаю, что если штамм “омикрон” окажется мягким, он сам будет служить как вакцина в какой-то мере", - заявил он в декабре прошлого года.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЮТСЯ

Тем не менее в республике пока еще сохраняются ковидные ограничения. И сотрудники Роспотребнадзора продолжают накладывать на предприятия штрафы за их нарушение.

«За последнюю неделю было выявлено 86 нарушений, наложены административные штрафы на сумму более 507 тысяч рублей», – сообщила Любовь Авдонина.

Фото: "Юг Times"

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заразились 123 009 человек. За последние сутки в республике выявлено 1 685 новых случаев заболевания и выздоровели 4397 человек.

По стране же за сутки зарегистрировано 89 174 новых случаев COVID-19. Всего в стране выявлено 16 млн 775 тысячи 24 случая, выздоровели 14 млн 263 тысячи 191 человек.

Минздрав по-прежнему призывает людей к вакцинации. Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации, размещенных в учреждениях культуры и торговых центрах. Адреса и режим их работы опубликованы на сайте мэрии Казани.

Всего в Татарстане привито более 81% жителей от общей численности населения. Ревакцинировались 255 тысяч 104 человека – 30,24% от планового показателя. На складах вакцина имеется в достаточном количестве, сообщил Жаворонков.