Наверх

Новости Казани и РТ

08:49, сегодня
Лавров пообещал Минниханову, что МИД поможет Татарстану
19:06, сегодня
Можем перевести дух или потеряем все? Что такое кредитные каникулы и кто в Казани сможет их получить
19:00, сегодня
Мать российского спортсмена заявила, что ее сына-паралимпийца взяли в заложники в Киеве
09:00, 24.02.2022
Блины на масленицу за 30 минут: 3 пошаговых рецепта с фото от российского шеф-повара
15:54, сегодня
Затопит ли Челны? Как татарстанский автоград готовится к паводку
15:29, сегодня
Жесточайший: эксперт сказал, сколько может продлиться кризис в РФ, вызванный событиями в Украине
16:19, 01.02.2022
Даже не пытайтесь: с какими загрязнениями казанцы точно не справятся самостоятельно
15:13, сегодня
В Татарстане ребенок попал в больницу после того, как над ним поиздевались одноклассники
14:58, сегодня
В Казани на улице Минской бездомная собака набросилась на школьницу
13:01, 25.02.2022
Гомеопатия дорожает, лекарства для онкобольных дешевеют: почем нынче здоровье?
14:43, сегодня
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в России введение военного положения
14:27, сегодня
Умерла народная артистка Татарстана Земфира Досаева
17:36, 08.12.2021
Около 15% россиян поддерживаются ЗОЖ - оно того стоит?
13:59, сегодня
Если женщина будет сидеть только дома…: президент Татарстана рассказал, какой должна быть женщина
13:47, сегодня
Пропавшую месяц назад 32-летнюю россиянку нашли мертвой в чемодане на берегу реки в Германии
21:26, 14.01.2022
Это уже не привет из советских времен: санатории и базы отдыха, в которые стоит поехать казанцам
13:44, сегодня
Жертва интриг: Президент Татарстана Минниханов высказался о ситуации с Камилой Валиевой
13:26, сегодня
«Zа Россию!»: в Казани на фасаде ТЦ появилась проекция в поддержку российской операции на Украине
12:00, 21.02.2022
Тест на проверку школьных знаний: казанцы, сможете ли вы решить пять простых задач?
13:13, сегодня
Мужчина, оскорбивший работницу МФЦ в Татарстане, протаранил 25 авто и был пойман со стрельбой
12:28, сегодня
Настоящие мегеры!: Названы женщины с самым невыносимым характером по знаку зодиака
17:58, 31.08.2021
Ресторан-театр, бары и уютные кафе: вот как развлекается казанская молодежь
12:19, сегодня
Отключите меня!: Президент Татарстана Минниханов высказался о введенных против РФ санкциях
12:09, сегодня
Слишком громко плакал: разъяренная мать проломила младенцу череп
17:55, 29.10.2021
Родители балуют: почему у детей 2010-х в разы больше возможностей
11:55, сегодня
Пенсионерка вышла гулять с собакой, но на нее с 7-го этажа упало кресло и убило бабушку
11:37, сегодня
В Казани УК попросили Татэнергосбыт не начислять пени горожанам за просрочку платы за ЖКУ
15:35, 07.02.2022
В Татарстане начал работу сервис Ozon Express
11:24, сегодня
В Казани пенсионер на Ладе сбил 23-летнюю девушку
11:07, сегодня
Западные санкции добрались до животных: Российским кошкам запретили посещать мировые выставки
07:48, 07.06.2021
Вот что делают казанские невесты, чтобы подготовиться к свадьбе за несколько недель
10:58, сегодня
В Татарстане студент КФУ потребовал, чтобы проверили агрессивных преподавателей вуза
10:30, сегодня
В Татарстане нетрезвый мужчина угрожал женщинам бейсбольной битой в алкомаркете
09:44, 14.12.2021
У казанцев огромный выбор для создания интерьера - только не все об этом знают
10:16, сегодня
В Татарстане в небе замечен странный летающий объект
09:50, сегодня
На Татарстан идет непогода - уже 4 марта обстановка опасно изменится
12:33, 03.01.2022
Казанские родители все чаще выбирают нестандартные кружки для детей
09:24, сегодня
Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 21% годовых
09:01, сегодня
Банк ЗЕНИТ запустил новый страховой продукт «Поддержка здоровья»
14:28, 22.06.2021
Скупой платит дважды: казанские стоматологи решительно против отложенного лечения
08:40, сегодня
В Казани из-за обледенения на контактной сети утром задымился трамвай
08:30, сегодня
ВТБ Лизинг продолжает обслуживание клиентов
13:08, сегодня
Бесплатное обследование здоровья тела и более 30 видов массажа и иных телесных практик для казанцев
08:14, сегодня
Украинские боевики из танка расстреляли несколько семей с детьми: люди хотели эвакуироваться
08:04, сегодня
Фермер убил работника, который пожаловался на маленькую зарплату
12:50, 28.02.2022
“А точно нужен психолог?”: когда людям следует обращаться за психологической помощью
07:51, сегодня
Россиянам хотят дать кредитные каникулы до конца сентября 2022 года
07:34, сегодня
Умер бывший министр юстиции и один из авторов Конституции Татарстана Альберт Салабаев
08:00, 18.02.2022
На коллегии Минстроя Ак Барс Дом рассказал о новых технологиях в строительстве
07:20, сегодня
В Минобороны подсчитали и впервые сообщили, сколько российских военных погибли на Украине
07:00, сегодня
Татарстан создал оперштаб для экономики, а в Казани эвакуировали «Мегу»: Главное на утро 3 марта
09:47, 14.02.2022
Лайфхак для казанских водителей: как подготовить машину к весне
07:00, сегодня
ЗАГС выплатит молодоженам почти 200 тысяч рублей за сорванную свадьбу
06:30, сегодня
Одни расширят свои границы, других ждет крах: Что Вольф Мессинг предсказал России и США в 2022 году
16:28, 19.02.2022
Как на самом деле работает сфера ритуальных услуг в Казани
06:00, сегодня
Точно избранные: Глоба назвал три знака Зодиака, на которых свалится нежданное счастье в марте
05:00, сегодня
Врачи назвали симптом рака, который появляется только по ночам
12:39, 29.12.2021
Только самый смелый поборет свою зависимость - и некоторые казанцы в этом преуспевают
04:30, сегодня
Я тебе папик что ли, курица бестолковая?: Посетитель МФЦ в Челнах устроил погром из-за отчества
02:00, сегодня
Сын пришел в гости к отцу и обнаружил его мертвым в квартире
11:51, 25.02.2022
Спрос на психологов значительно вырос. Как стать психологом с нуля и начать свою практику онлайн?
01:00, сегодня
Задержанный мужчина в отделе полиции разбил голову полицейскому монитором
00:01, сегодня
В Татарстане спасли косулю, которая застряла в школьном заборе
16:53, 01.03.2022
20 минут и проблема решена: теперь казанцы могут быстро выбрать подходящий автосервис
22:00, 02.03.2022
Быть или не быть: Названа единственная группа крови, обладатели которой не могут быть лидерами
21:00, 02.03.2022
Кому в Казани платят 150 000 в месяц и сколько денег можно вывезти из страны: Главное на 2 марта
15:50, 24.01.2022
Быть взрослым - это не скучно: вот как развлекаются и развиваются казанцы
20:24, 02.03.2022
Клиентам ВТБ Мои Инвестиции доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik
20:00, 02.03.2022
У супермаркета нашли два обгоревших тела
08:30, 16.02.2022
Вы себя отравляете: казанский специалист показал, что происходит с воздухом в закрытом помещении
19:03, 02.03.2022
Внимательнее на дорогах: Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды
19:00, 02.03.2022
Ты подо мной не лежала: буйный клиент МФЦ в Татарстане унизил сотрудницу, уточнившую его имя
12:38, 03.01.2022
Казанцы прямо сейчас могут купить напольное покрытие, которое выдержит все - хоть воду, хоть удары
18:37, 02.03.2022
Ипотека накрылась медным тазом? Что будет с рынком недвижимости в Казани в ближайшее время
17:09, 02.03.2022
Жители Приволжья переходят на eSIM: число активаций в сети Tele2 выросло в 4,8 раза
11:42, 14.02.2022
Вкус и доставка: редакция ProKazan.ru проверяет популярные доставки продуктов
15:59, 02.03.2022
Михаил Галустян: «Получаю удовольствие от шоу “Звёзды в Африке”, мы сделаем крутой сезон!»
15:29, 02.03.2022
Нетрезвый автослесарь в Татарстане угнал машину клиента с СТО
11:23, 14.02.2022
ProKazan рекомендует: дегустация и честный отзыв о новом удмуртском блюде в Казани
15:15, 02.03.2022
Это невыразимое горе: 8-летний первоклассник неожиданно умер во время занятий в школе
15:14, 02.03.2022
На ногах устоим: в Кремле оценили удар по экономике РФ от санкций
14:55, 02.03.2022
С главного связиста МВД Татарстана Ленара Самигуллина снято обвинение во взятках
14:40, 02.03.2022
Эх, яблочко: в Казани закрылись магазины Apple
14:26, 02.03.2022
Контрактник обманом набрал в долг почти 1,5 миллиона рублей ради ставок на спорт
14:25, 02.03.2022
В Казани прошли одиночные пикеты в поддержку солдат ВС РФ
14:06, 02.03.2022
В Казани в ТЦ Мега эвакуировали посетителей и персонал, на месте работают кинологи
13:51, 02.03.2022
Пьяный и дерзкий тракторист в Татарстане показал настоящий боевик сотрудникам ГИБДД
13:34, 02.03.2022
Глава МИД России Лавров рассказал, какой может быть третья мировая война
13:25, 02.03.2022
Женщина умерла в больнице после изнасилования группой мужчин из шести человек
13:12, 02.03.2022
ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей
12:57, 02.03.2022
В Татарстане создали оперативный штаб для устойчивого развития экономики
12:42, 02.03.2022
Мужчина пытался сжечь заживо бывшую сожительницу и четверых детей
12:00, 02.03.2022
Спешите купить билетик: Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которые крупно выиграют в лотерею
11:59, 02.03.2022
Капитан ФСБ уволился, стал трансгендером, а теперь его поймала полиция
11:45, 02.03.2022
В Татарстане будут введены ограничения для грузовых автомобилей
11:28, 02.03.2022
В Татарстане бывшему депутату, укравшему груз из поездов, дали условный срок
11:17, 02.03.2022
В Татарстане останавливает работу совместное с Форд предприятие Соллерс Авто
10:59, 02.03.2022
Соседи пытались спасти: в Казани мужчина сгорел заживо из-за своей вредной привычки
10:51, 02.03.2022
К Земле летит огромный астероид: Ученый КФУ сравнил последствия от его удара со взрывом Йеллоустоуна
07:00, 02.03.2022
Звезда сериала Улицы разбитых фонарей попытался ограбить банк: зачем актер пошел на грабеж
06:30, 02.03.2022
Наберитесь терпения: Американский астролог рассказала, что будет с Россией и Украиной в 2022 году
04:30, 02.03.2022
Он вылечил сотни мальчишек и девчонок: Умер Завир Сальманов, известный челнинский детский врач
02:00, 02.03.2022
Ушел из дома еще 11 февраля: В Челнах без вести пропал 18-летний парень
15:04, 01.03.2022
Челнинец отправится в колонию за продажу арендованной иномарки
14:18, 01.03.2022
Страстные натуры: Названы самые желанные женщины по знаку зодиака
11:47, 01.03.2022
Мэр Киева Кличко с 1 марта запретил продавать алкоголь в столице Украины
07:00, 01.03.2022
Водитель автобуса зарезал возлюбленную во время приготовления супа и ушел в запой
06:30, 01.03.2022
Предсказание Ванги о России и Украине: Что сказала болгарская ясновидящая о будущем двух стран
04:30, 01.03.2022
Жителя Башкирии нашли мертвым на съемной квартире в Челнах
15:33, 28.02.2022
Мужчина убил собутыльника, завернул тело в ковер, вывез в лес и поджог
13:44, 28.02.2022
Школьник пригрозил расстрелять учителей и одноклассников
12:23, 28.02.2022
Искусные манипуляторы: Названы три знака зодиака, которые могут вонзить нож в спину близким людям
Фото:ua-novosti.info

Слишком громко плакал: разъяренная мать проломила младенцу череп

03.03.2022, 12:09 900 prokazan.ru
Жительница Красноярска задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему маленькому сыну, сообщили в краевом Управлении СКР.
 
Следователи заинтересовали сообщением о доставленном в больницу новорожденном мальчике с проломленным черепом. В отношении 21-летней матери ребенка возбудили дело.
 
Следователи предварительно установили, что мать и ребенок были дома, малыш плакал и не хотел успокаиваться. У женщины начался острый приступ агрессии. Красноярка ударила младенца рукой в правую теменную область головы.
 
Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его отец вызвал скорую. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.
 
Семья на профилактическом учёте не состояла. Женщина задержана. Расследование уголовного дела продолжается.
 
Происшествия Новости России Криминал
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Мать российского спортсмена заявила, что ее сына-паралимпийца взяли в заложники в Киеве
В подъезде жилого дома в Челнах нашли труп мужчины
Жесточайший: эксперт сказал, сколько может продлиться кризис в РФ, вызванный событиями в Украине
Житель Набережных Челнов убил мужчину за то, что тот испражнялся в присутствии его матери
В Татарстане ребенок попал в больницу после того, как над ним поиздевались одноклассники
В Казани на улице Минской бездомная собака набросилась на школьницу
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в России введение военного положения
Мужчина, оскорбивший работницу МФЦ в Татарстане, протаранил 25 авто и был пойман со стрельбой
Пенсионерка вышла гулять с собакой, но на нее с 7-го этажа упало кресло и убило бабушку
В Татарстане нетрезвый мужчина угрожал женщинам бейсбольной битой в алкомаркете
В Татарстане в небе замечен странный летающий объект
Лавров пообещал Минниханову, что МИД поможет Татарстану
В Казани из-за обледенения на контактной сети утром задымился трамвай
Украинские боевики из танка расстреляли несколько семей с детьми: люди хотели эвакуироваться
Фермер убил работника, который пожаловался на маленькую зарплату
Россиянам хотят дать кредитные каникулы до конца сентября 2022 года
В Минобороны подсчитали и впервые сообщили, сколько российских военных погибли на Украине
Татарстан создал оперштаб для экономики, а в Казани эвакуировали «Мегу»: Главное на утро 3 марта
Врачи назвали симптом рака, который появляется только по ночам
Задержанный мужчина в отделе полиции разбил голову полицейскому монитором
В Татарстане спасли косулю, которая застряла в школьном заборе
У супермаркета нашли два обгоревших тела
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:00, сегодня
Мать российского спортсмена заявила, что ее сына-паралимпийца взяли в заложники в Киеве
15:29, сегодня
Жесточайший: эксперт сказал, сколько может продлиться кризис в РФ, вызванный событиями в Украине
14:43, сегодня
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в России введение военного положения

Профи - курсы егэ по английскому языку

12:09, сегодня
Слишком громко плакал: разъяренная мать проломила младенцу череп
11:55, сегодня
Пенсионерка вышла гулять с собакой, но на нее с 7-го этажа упало кресло и убило бабушку
08:49, сегодня
Лавров пообещал Минниханову, что МИД поможет Татарстану
08:14, сегодня
Украинские боевики из танка расстреляли несколько семей с детьми: люди хотели эвакуироваться
08:04, сегодня
Фермер убил работника, который пожаловался на маленькую зарплату
07:51, сегодня
Россиянам хотят дать кредитные каникулы до конца сентября 2022 года
07:20, сегодня
В Минобороны подсчитали и впервые сообщили, сколько российских военных погибли на Украине
05:00, сегодня
Врачи назвали симптом рака, который появляется только по ночам
01:00, сегодня
Задержанный мужчина в отделе полиции разбил голову полицейскому монитором
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
20:00, 02.03.2022
У супермаркета нашли два обгоревших тела
15:14, 02.03.2022
На ногах устоим: в Кремле оценили удар по экономике РФ от санкций
13:34, 02.03.2022
Глава МИД России Лавров рассказал, какой может быть третья мировая война
13:25, 02.03.2022
Женщина умерла в больнице после изнасилования группой мужчин из шести человек
12:42, 02.03.2022
Мужчина пытался сжечь заживо бывшую сожительницу и четверых детей
11:59, 02.03.2022
Капитан ФСБ уволился, стал трансгендером, а теперь его поймала полиция
09:33, 02.03.2022
Звезду Улиц разбитых фонарей задержали за попытку ограбить банк
08:58, 02.03.2022
Путин запретил вывозить из РФ больше 10 тысяч долларов наличными
08:07, 02.03.2022
Байден заявил о закрытии воздушного пространства для любых российских самолетов
07:52, 02.03.2022
Расплата за фейки об Украине: Роскомнадзор отключил Эхо Москвы и Дождь*
05:00, 02.03.2022
Врач Лукьянов рассказал, какие проблемы случаются с детьми, которые ранее перенесли омикрон
01:00, 02.03.2022
11-летней девочке оторвало палец в метро
00:01, 02.03.2022
Дирижера Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском оркестре за его отказ отречься от Путина
20:00, 01.03.2022
В Кремле ответили, будет ли РФ влиять на выборы на Украине после спецоперации
15:12, 01.03.2022
Полицейские сняли коллегу, который спасался бегством от совершенно голой женщины
12:57, 01.03.2022
Депутат Госсобрания изнасиловал племянницу своей жены и теперь пойдет в тюрьму
12:20, 01.03.2022
У Казани отобрали чемпионат мира по волейболу
12:04, 01.03.2022
Не иначе - чудо: двое выжили после падения с 17-го этажа
11:45, 01.03.2022
Женщина зарезала мужа за его проигрыш в онлайн-казино
11:32, 01.03.2022
Уличная камера зафиксировала призрака у старого городского кладбища
09:52, 01.03.2022
Пожилой мужчина жестоко убил свою молодую беременную сожительницу
08:31, 01.03.2022
Эксперты оценили вероятность дефолта в России
07:29, 01.03.2022
Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока не принесли нужного Украине результата
07:18, 01.03.2022
Путин подписал указ о специальных экономических мерах для борьбы с санкциями
01:00, 01.03.2022
Осудили членов ОПГ, которые под заказ похищали и убивали людей
21:00, 28.02.2022
Евро подскочило до 127 рублей, а Центробанк РФ повысил ключевую ставку: Главное на 28 февраля
12:11, 28.02.2022
Мужчина убил своего отца за его просьбу найти уже наконец работу
12:00, 28.02.2022
Сегодня Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%
11:37, 28.02.2022
12-летняя девочка решила зарядить свой мобильный телефон и погибла
11:00, 28.02.2022
Бродячие псы сворой набросились на женщину и 8-летнюю девочку
10:27, 28.02.2022
Мы вынуждены: Гарик Сукачев перенес свои концерты на Урале и в Казани
09:47, 28.02.2022
Курс евро в РФ уже поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума, не отстает и доллар
09:14, 28.02.2022
Кончились деньги на еду: школьники из России застряли в аэропорту в Париже
09:01, 28.02.2022
Центробанк рекомендовал банкам не вводить штрафы и пени по кредитам на фоне санкций
07:56, 28.02.2022
Глава российской делегации на конференции ООН внезапно извинился за события на Украине
07:25, 28.02.2022
Силовики получили приказ: на Украине начали стрелять на месте мародеров
05:00, 28.02.2022
Путин распорядился перевести российские силы в особый режим боевого дежурства
00:01, 28.02.2022
Учительница спасла девочку от незнакомца, который пытался забрать ее из школы
20:00, 27.02.2022
Родители два дня вызывали врачей: годовалая девочка с высокой температурой умерла
19:00, 27.02.2022
Канал «Пятница» прекращает сотрудничество с проектом «Орёл и решка»
13:10, 27.02.2022
Международная федерация дзюдо приостановила статус Владимира Путина как почетного президента
11:55, 27.02.2022
Зеленский отказался вести с Россией переговоры в Белоруссии
11:07, 27.02.2022
Российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной: это подтвердили в МИД Белоруссии
10:50, 27.02.2022
Разорившийся миллиардер от отчаяния скидывал вещи с балкона на прохожих
10:37, 27.02.2022
Минобороны: российские войска блокировали Херсон и Бердянск, последние сводки к этому часу
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
09:12, 27.02.2022
Взрослый мужчина сильно избил 8-летнего мальчика, случайно попавшего в него снежком
08:39, 27.02.2022
Трамп признал, что Путин оказался умнее руководства США по вопросу Украины
08:19, 27.02.2022
Зеленский передумал идти на переговоры, Россия возобновила спецоперацию на Украине
01:00, 27.02.2022
Актера Марата Башарова уволили из театра после его поддержки действий России на Украине
00:01, 27.02.2022
35-летний мужчина в общежитии надругался над двухлетней девочкой
19:00, 26.02.2022
Следователи проверят учителя, который угрожал детям поджогом
14:13, 26.02.2022
В Совбезе нашли удачный повод вернуть в России смертную казнь
13:56, 26.02.2022
Посмеялись и хватит: программу Ивана Урганта сняли с эфира после его высказываний об Украине
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
13:17, 26.02.2022
Чехия, Болгария и Польша заявили российским авиакомпаниям о запрете полетов в своем пространстве
13:05, 26.02.2022
Минобороны России подсчитало, сколько военных объектов Украины уничтожили к этому часу
11:41, 26.02.2022
Силовики отработали новую тактику, к которой никто не был готов - пытку группой Любэ
11:17, 26.02.2022
Мужчина признался, что надругался над годовалым ребенком знакомых, которые пустили его пожить
10:31, 26.02.2022
Еще один топ-менеджер Газпрома покончил с собой и оставил прощальную записку
10:12, 26.02.2022
России запретили участвовать в Евровидении в 2022 году
09:55, 26.02.2022
США решили помочь Украине: Байден распорядился оказать помощь, в том числе и военную
08:30, 26.02.2022
Выходят встречать с советскими красными флагами: военные РФ без боя взяли украинский Мелитополь
08:13, 26.02.2022
Зеленский согласился на предложение Путина по переговорам
05:00, 26.02.2022
Мужчина поссорился с таксистом и бросил в него гранату
00:01, 26.02.2022
В больнице ранее судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате
14:35, 25.02.2022
Женщина-подполковник МВД выпала из окна с пятого этажа и погибла
13:11, 25.02.2022
Самолет АН-26 ВКС России потерпел крушение, экипаж погиб
12:11, 25.02.2022
Хакеры Anonymous объявили кибервойну России
11:55, 25.02.2022
Два учителя погибли при обстреле школы на Донбассе
10:48, 25.02.2022
Военные чиновники Европы заявляют, что Европа и США не хотят воевать с Россией
10:15, 25.02.2022
Следком: пьяная сотрудница полиции из ревности покусала свою знакомую
09:42, 25.02.2022
Российские представители ЛГБТ выступили с антивоенным призывом: нетрадиционные казанцы поддержали
08:41, 25.02.2022
Мать и отчим ответят за групповое убийство 6-летнего ребенка, который плохо читал
08:10, 25.02.2022
Под жесткие санкции попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк
07:59, 25.02.2022
Зеленский попросил Путина о переговорах: просьбу передал через Макрона
07:44, 25.02.2022
В городах России люди выходят на незаконные акции, полиция задерживает их сотнями
05:00, 25.02.2022
Юристы рассказали, с кого требовать денег за упавшие на машину или на голову сосульки
00:01, 25.02.2022
Минобороны подсчитало, сколько военных объектов Украины уничтожили за первые сутки
17:27, 24.02.2022
В Кремле ответили, долго ли продлится военная операция на Украине
15:41, 24.02.2022
Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса: инвалидность - в лучшем случае
15:30, 24.02.2022
Президент Украины Зеленский обиделся и объявил о разрыве дипотношений с Россией
13:55, 24.02.2022
Ученица пятого класса умерла, надышавшись дезодорантом
12:38, 24.02.2022
В Минобороны РФ заявили, что военные армии Украины массово покидают занимаемые позиции
11:44, 24.02.2022
Женщина открыла стрельбу в метро по кабинке дежурного по эскалатору
11:30, 24.02.2022
Женщина родила дома, замотала ребенка в полотенце и оставила умирать в ванной
09:17, 24.02.2022
15-летний мальчик пропал без вести после ссоры с матерью
08:22, 24.02.2022
В Минобороны РФ заявили, что российская армия начала бить высокоточными средствами по ВСУ
08:08, 24.02.2022
11-летняя девочка погибла: волосы затянуло в слив бассейна
07:22, 24.02.2022
Путин сегодня объявил о начале специальной военной операции на Украине
00:01, 24.02.2022
Глава Минздрава Мурашко заявил, что у 50% переболевших ковидом возникают опасные для жизни проблемы
20:00, 23.02.2022
Школьник получил травму анального отверстия во время секс-игр на вечеринке с одноклассниками
15:43, 23.02.2022
ФСБ предотвратила теракт в церкви и задержала шесть человек
11:42, 23.02.2022
Путин заявил, что на боевое дежурство поставили оружие, которому нет равных в мире
10:23, 23.02.2022
Сбербанк предупредил всех граждан в РФ с кредитом и квартирой о новой угрозе
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
08:59, 23.02.2022
19-летний парень развратил 15-летнюю девочку и все это снял на телефон
08:48, 23.02.2022
Мужчина не хотел идти на работу и придумал собственное похищение
05:00, 23.02.2022
Российские медики назвали самый оптимальный возраст для рождения ребенка
01:00, 23.02.2022
Мужчина облил кипятком сына и ранил ножом жену, показывая, кто в доме хозяин
00:01, 23.02.2022
Стрелок, убивший железнодорожницу на станции, является депутатом от Единой России
19:00, 22.02.2022
Оставили агрессивную надпись на стене: тела двух школьниц нашли под окнами высотки
15:01, 22.02.2022
Криминальный авторитет Вася Бандит снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста
12:49, 22.02.2022
Подросток жестоко избил охранника школы, а потом - собственного отца
11:35, 22.02.2022
Прыгали на голове: школьники избили одноклассницу возле школы и оставили без сознания лежать в снегу
10:39, 22.02.2022
Свершилось: колонны российских войск вошли в Донбасс
10:09, 22.02.2022
Смертельная смена: сотрудницу железнодорожной станции убили, а мастера тяжело ранили
09:30, 22.02.2022
Путин заявил, что НАТО достанут ракетами до Казани, но такое случится при одном условии
08:56, 22.02.2022
Жену полковника устроили работать в главк МВД с поддельной справкой
08:40, 22.02.2022
Эксперты назвали российские регионы с самым опасным общественным транспортом
08:11, 22.02.2022
Юмористка Ирина Мягкова рассказала, почему ей некомфортно жить в Казани
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью