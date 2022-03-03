Жительница Красноярска задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему маленькому сыну, сообщили в краевом Управлении СКР.

Следователи заинтересовали сообщением о доставленном в больницу новорожденном мальчике с проломленным черепом. В отношении 21-летней матери ребенка возбудили дело.

Следователи предварительно установили, что мать и ребенок были дома, малыш плакал и не хотел успокаиваться. У женщины начался острый приступ агрессии. Красноярка ударила младенца рукой в правую теменную область головы.

Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его отец вызвал скорую. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Семья на профилактическом учёте не состояла. Женщина задержана. Расследование уголовного дела продолжается.