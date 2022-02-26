В Москве накануне умер 73-летний бывший зампред Совета министров Татарской АССР Анатолий Козлов. Информацию подтвердили в полномочном представительстве Татарстана.

Как сообщает "БИЗНЕС Online", причиной смерти Козлова стала сердечная недостаточность. Прощание с ним состоит на Троекуровском кладбище 28 февраля в полдень.

Анатолий Козлов - уроженец Чистополя. Он родился в 1949 году, учился в Казанском химико-технологическом институте, а потом - в Московском заочном институте советской торговли.

С 1976 по 1988 год занимал различные должности в Татпотребсоюзе, в 1988 году стал зампредом Совета министров Татарской АССР.

Перебравшись в Москву, Козлов основал компанию "Продсервис", которая по сей день активно работает в том числе и в Татарстане. С 1995 года был главой Лиги предпринимателей торговли Москвы.

Говорят, что именно Козлов в свое время познакомил Минтимера Шаймиева с Юрием Лужковым и организовывал им совместные чаепития. Сам Козлов входил в число довольно близких друзей легендарного московского мэра Лужкова.