В Петербурге у Гостиного двора сотрудники полиции отработали новую тактику - включили песни группы "Любэ", чтобы заглушить лозунги протестующих горожан. В итоге лозунгов стало не слышно, и полицейские быстро смогли разогнать собравшихся, задержав самым упорных.

Напомним, что в Казани антивоенный несанкционированный митинг против операции на Украине проводился на Баумана вечером 24 февраля, по его итогам 19 дел поступили в суд, двоих Вахитовский суд отправил под административный арест, остальных - оштрафовал.