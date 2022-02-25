В Воронежской области потерпел крушение АН-26 ВКС России, экипаж погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Западного военного округа.

Сообщается, что разрушений на земле крушение самолета не вызвало. Предварительно установлено, что причиной крушения стал отказ техники, говорится в сообщении ЗВО.

Ан-26 - советский, позднее российский многоцелевой транспортный самолет. Был принят на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) СССР 26 мая 1975 года.

Самолет выпускался с 1969 по 1986 год на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено 1 398 бортов, из них сейчас несколько сотен остаются в эксплуатации. Имеет несколько десятков модификаций.