Представители рынка бытовой и цифровой техники заявили о росте цен на всю электронику на 30%. При этом эксперты считают, что рост не остановится, пока политическая ситуация в России не стабилизируется, пишет РБК Татарстан

В пресс-службе Ozon изданию рассказали, что нет проблем с ассортиментом, есть запасы товаров. Но повысился резко спрос на ряд позиций, например, на смартфоны iPhone и Xiaomi и часы Apple Watch.

В "М Видео" - "Эльдорадо" говорят, что сделают все, что цены сохранить, но не все в их руках.

"Техника, как показывает предыдущий опыт, является одним из инвестиционных форматов покупок, и при сохранении волатильности на рынке не исключаем дальнейшее увеличение спроса", — сообщили в компании.

В "Di. Store" Казани заявили, что ассортимент Apple подорожал и будет расти из-за ожидающихся сложностей с поставками. Уже сейчас цены на смартфоны с яблочком подросли на 15-20%.

Директор сети магазинов цифровой и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев заявил, что спрос ажиотажный, продажи выросли вдвое, и это отразилось на ценах. Они поднялись на 30%.

"И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", — написал Алексеев в своем Telegram-канале.