Знаменитая на весь мир группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила России кибервойну и начала с атаки на сайт телеканала RT, за что уже взяла ответственность на себя, сообщает РИА Новости

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится официальном в заявлении группировки в твиттере. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.

Ранее технические службы телеканала RT заявили, что с вечера 24 февраля стартовали DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.

Испытали проблемы с работой сайты Кремля, Правительства России, Государственной Думы и Совета Федерации.