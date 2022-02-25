В результате обстрела украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР погибли двое учителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя городской администрации Ивана Приходько.

Из-за прямого попадания снаряда, говорится в сообщении, двое погибли и один человек ранен.

По словам Приходько, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30. Накануне жертвами обстрелов стали два человека, шестеро ранены.

В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов

24 февраля Россия начала на территории Украины специальную военную операцию, направленную на прекращение геноцида населения ДНР и ЛНР.