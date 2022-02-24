31-летний ранее судимый житель Казани обвиняется в покушении на убийство по найму 38-летнего генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО - твердыми коммунальными отходами - ООО УК "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства".

Следователи считают, что мотивом заказа убийства стала деятельность жертвы по пресечению работы незаконных свалок.

Казанец установил на машину гендиректора фирмы датчик определения координат - "маячок". Он позволял отслеживать, где находится в данный момент автомобиль. 15 февраля прошлого года в одном из дворов на улице Космонавтов мужчина дождался, когда гендиректор подойдет к машине, и выстрелил ему в голову два раза.

Несмотря на ранения, мужчина смог сопротивляться и сразу выбрался в людное место. Но и там его догнал казанец и снова выстрелил дважды в голову в упор. Решив, что жертва умерла, мужчина сел в автомобиль и скрылся.

На трассе М-7 он пересел в авто сообщников, которые быстро вывезли его в Москву, сообщили в Следкоме РТ.

Подозреваемый был задержан только через месяц. Он признал вину частично, сейчас он находится в СИЗО. Расследование завершено, заявили в Следкоме, уголовное дело передано в суд.