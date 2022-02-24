Спокойные гении: Названа группа крови, обладатели которой умные и без нервных отклонений

Есть некоторые препараты, которые увеличивают серое вещество в мозгу, например литий. Тем самым повышая уровень мозговой активности. Однако, ученые выяснили, что количество серого вещества зависит от группы крови человека.

Имеются данные о том, что люди с кровью группа четвертой обладают более высокую частоту когнитивного дефицит, то есть наличия серого вещества в головном мозге.

Это побудило исследователей изучить возможные различия в объемах серого вещества между людьми с группой крови первой и с другими группами крови.

У участников исследования с первой группой грови не было когнитивных нарушение или нейродегенерация. А все потому, что у них были большие объемы серого вещества в задней вентральной части мозжечка (зоны, отвечающие за сенсомоторную информацию), а также в височных и лимбические области, включая левый гиппокамп.

Эти данные указывают на нейропротекторную роль аллели группы крови I. Поэтому ученые предполагают, что группа крови способствует развитию нервной системы, а также процессам старения.