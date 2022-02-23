Президент Татарстана Рустам Минниханов необычно поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества. Он разместил на своей личной странице в Инстаграме видеоролик, в котором дети рассуждают, от чего и от кого должны защищать Отечество их папы и дедушки.

К поздравлению главы республики присоединился, уже в более традиционном формате, премьер-министр РТ Алексей Песошин:

"Этот праздник — поистине всенародный. Он стал символом бесконечного уважения ко всем, кто стойко и мужественно защищал Родину в годы войны, отстаивал независимость страны в горячих точках, кто сегодня охраняет рубежи Отчизны в рядах Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал Песошин.

Особую признательность премьер-министр выразил ветеранам. Он пожелал татарстанцам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.